Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında ortak proje geliştirmek amacıyla dün anlaşma imzaladı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği, hem üniversite öğrencilerine yeni sosyal sorumluluk alanları açmayı hem de topluma yönelik farkındalık ve kapsayıcılık projelerini desteklemeyi hedefliyor.

İş birliği kapsamında, KAYAD tarafından yürütülecek projelere ARUCAD akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımı sağlanacak, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, insan ticareti ve cinsel istismar gibi konularda seminerler, atölyeler ve ders dışı etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca ARUCAD’ın akademik bilgi birikimi ve araştırma kapasitesi ile KAYAD’ın sahadaki deneyimi birleştirilerek, politika yapıcılara öneriler sunulacak ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm modelleri geliştirilecek. Öğrencilerin gönüllülük temelli sosyal sorumluluk projelerine katılımı da teşvik edilecek.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlarken, KAYAD’ın projelerine de akademik bilgi ve yaratıcılığımızla destek olacağız” dedi.

Vehbi, üniversitenin, kadın öğrenci ve kadın çalışan sayısında öne çıkan bir kurum olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonunu güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.