Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol ve Harekât Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker'in, ARUCAD Rektörlüğü’nde Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker’le bir araya geldikleri belirtildi.

Ziyarette, ARUCAD ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı arasında süregelen iş birliği ve ortak projelerin ele alındığı, üniversite öğrencilerinin afet bilinci ve sivil savunma konularında bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın afet yönetimi ve müdahale konularında eğitimlerini sürdürürken, üniversite öğrencilerine yönelik çeşitli eğitim ve tatbikatlar düzenledikleri, bu kapsamda, ARUCAD Arama Kurtarma Takımı ve diğer gönüllü öğrencilerin, bu eğitim ve tatbikatlara katılarak afetlere karşı bilinçlenme ve hazırlıklı olma konusunda deneyim kazandıkları ifade edildi.

Sürecin, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve ARUCAD arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkıda bulunduğu ve bu işbirliğinin toplumsal farkındalığın artırılmasında da rol oynadığı belirtildi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Vehbi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtilerek, yapılacak projelerle toplumsal farkındalık oluşturulmasında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’yla iş birliği içinde çalışılmaya devam edeceklerini kaydetti.