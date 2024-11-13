Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 19 milletvekilinin istifası halinde kendisinin de milletvekilliğinden istifa edeceğini söyleyerek, istifa mektubunu bugün CTP’ye göndereceğini belirtti.

Arıklı, CTP milletvekillerinin istifaları halinde kendi istifa mektubunu da yürürlüğe koyabileceklerini dile getirdi.

Siyasi gelişmeler ve Meclis’te yaşananlarla ilgili bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Arıklı, istifa mektubunun hazır olduğunu söyleyerek, mektubu basınla paylaştı.

- “Halkın ana gündemi seçim değil”

Halkın ana gündeminin seçim olmadığını hayat pahalılığı işsizlik, sağlık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Arıklı, sorunları çözmenin iktidarın görevi olduğunu, bu yönde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultay sürecinin tamamlandığını ancak parti içi mücadelenin Meclis Divanı seçimini etkilediğini söyleyen Arıklı, Meclis Başkanlığı seçiminde tavırlarının net olduğunu, Ziya Öztürkler’in Meclis başkanı seçildiğini kaydetti.

Meclis İç Tüzüğü’nün ilgili maddesini yanlış anlaşılmaya müsait, muğlak ve yoruma açık olduğunu dile getiren Arıklı, özellikle tek aday noktasında iç tüzüğün yoruma açık olduğunu belirtti.

Arıklı, Meclis Başkanı seçiminde Ziya Öztürkler’e 26 milletvekilinin kabul oyu verdiğini söyleyerek, Yüksek Seçik Kurulu, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası’nın ilgili maddelerinin tek adaylı seçimlerde ne öngördüğünü sordu.

“Tek adaylı seçimlerde, seçim olur mu, yapılır mı?” diye soran Arıklı, bazı kesimlerin ilgili yasalardan işine gelenleri görüp işine gelmeyenleri görmemeyi seçtiğini kaydetti.

Muhalefetin Meclis Başkanlığı seçimlerini neden yargıya taşımadığını soran Arıklı, “Neden Anayasa mahkemesine gitmiyorsunuz, bize ışık tutan bir karar verebilir” dedi.

Arıklı, “CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın haksız olduğunu bildiği için hukuk yolunu denemediğini” söyledi.

-“Milletvekilliğinden istifa ederim…Hükümetten çekilme söz konusu değil”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, CTP’nin 19 milletvekili istifa ederse kendisinin de 20. milletvekili olarak istifa edeceğini ancak hükümetten çekilmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Arıklı istifa etmesi halinde, YDP milletvekili Talip Atalay’ın milletvekilliğinin devam edeceğini, hükümetten çekilmeyeceklerini ifade etti.

Arıklı, “Biz samimiyiz. Meclis’in çalışması elzemdir. Sudan sebeplerle Meclis çalışmalarını engellemek biz bir şey kazandırmaz” dedi.

-“Erken seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılabilir”

Arıklı, ikinci bir öneri de yaparak, Tufan Erhürman’a Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını kabul etmeleri halinde Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CTP’nin belirleyeceği makul bir tarihte seçime gitmeyi teklif etti.

Bu önerilerini Demokrat Parti (DP) ile de görüştüklerini dile getiren Arıklı, onların da öneriye “sıcak yaklaşıklarını” belirtti.

Arıklı, yaşanan kriz çözülemezse ülkeye çok şeylere mal olacağını söyledi.

Basının sorularını da yanıtlayan Arıklı, YDP’nin seçime hazır olduğunu ancak erken seçimi ülke çıkarları için faydalı görmediklerini, CTP milletvekillerinin Meclis’ten istifa etmesi halinde sunacağı istifasının milletvekilliği ile sınırlı olacağını hükümetin bozulmasını istemediklerini söyledi.