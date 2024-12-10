Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Tahsin’in, Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve özgürlüğünü savunmak için mücahit, ülkenin geleceğini kuracak çocuklara öğretmen, toplumsal mücadele için sendikacı, kooperatifçi, düşüncenin özgürleşmesi, kitlelerin bilinçlenmesi için gazeteci ve yazar olarak, kendini Kıbrıs’a adadığını ifade etti.

Arif Hasan Tahsin’in, toplumsal varoluş mücadelesinde kendilerine yol gösterdiğini belirten Elcil, Tahsin’in, toplumsal mücadele için örgütlerin, sendikaların daha çok siyasetle ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti.

Tahsin’in, “Gelecek nesiller bizi siyaset yaptığımız için değil yeterince siyaset yapmadığımız için suçlayacaktır” sözünün bu açıdan çok önemli olduğunu ifade eden Şener Elcil, “Arif Hoca’nın bizlere bıraktığı toplumsal mücadele, Kıbrıs sorunu ve dünyadaki adaletsizlikler bitmediği sürece sona ermeyecektir” dedi.

Perşembe günü saat 18.00’de Tahsin anısına düzenlenecek etkinlikte, emekli öğretmen, film yönetmeni Panikos Chrisanthou ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e, “Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Barış Ödüllerinin” verileceğini kaydeden Elcil, ayrıca Tahsin ile Panicos Chrisanthou’nun yaptığı röportajlardan hazırlanan kısa bir film gösterimi yapılacağını belirtti.