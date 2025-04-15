Genç piyanist Can Sakkaoğlu, Çek Cumhuriyeti’nin Pilsen kentinde düzenlenen 35. Uluslararası Smetana Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı.

Verilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Sakkaoğlu, 23-28 Mart tarihleri arasındaki iki aşamalı yarışmada, 16-20 yaş kategorisinde gösterdiği performansla 3’üncülük ödülüne layık görülerek, ödül törenindeki konsere katıldı.

Sakkaoğlu, cuma akşamı Bellapais’te resital verecek

Genç piyanist Can Sakkaoğlu, 18 Nisan Cuma akşamı Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 20.Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde resital verecek.

Festival açılışında saat 20.00’de klasik müzik severlerle buluşacak olan Sakkaoğlu, resitalde J.S.Bach, L.v.Beethoven, B.Smetana, J.Brahms ve R.Schumanın eserlerini seslendirecek.

15 yaşına kadar müzik eğitimine piyanist ve piyano eğitimcisi Rauf Kasimov’la devam eden Can Sakkaoğlu, birçok uluslararası piyano yarışmasına katılarak, çoğu birincilik olan dokuz uluslararası ödül kazandı.

2023 yılında Avrupa’nın en prestijli müzik okullarından Belçika’daki Musica Mundi’yi kazanan Sakkaoğlu, müzik eğitimine Prof. Jacquer Rouvie ve Hapit Kerbell’in piyano sınıfında devam ediyor.