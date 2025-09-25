Lefkoşa’da meydana gelen uygunsuz hal ve tavır, rahatsızlık verme suçlarından tutuklanan Hassan Bakhara dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 23 Eylül 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin devriye gezdiği esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yerde yuvarlanırken ve bağırarak çevreyi rahatsız ederken tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada 29 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen benzer suçtan tutuklandığını, 30 Ağustos’ta Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü belirlediklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak sürekli benzer suçlar işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.