Güzelyurt - Güneşköy Anayolu üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 30 yaşındaki isminin baş harfleri İ.H.P. isimli şahsın aracında yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca, bu silaha ait şarjör ve bir adet canlı mermi ele geçirildi. Zanlı olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Ancak tabanca üzerinde yapılan balistik incelmede, söz konusu tabancanın aksesuar amaçlı kullanıldığı ve ateşli silah sınıfına girmediği tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçundan soruşturma devam ediyor.