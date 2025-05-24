Ülkede ‘kurşunlama’ olaylarına bir yenisi daha eklendi. Alsancak’ta, dün sabah bir eve silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Lapta Alsancak’ta sokak ortasında silah sesleri korku dolu anlar yaşattı.

Saat 11.20 sıralarında Alsancak Zeytinlik Sokak üzerinde bir ev, kimliği belirsiz bir erkek şahıs tarafından tabanca ile hedef alındı.

Açılan ateş sonucu evin dış cephesinde hasar meydana geldi.

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, yurtdışından dün sabah evine gelen bir kişi, valizleri ile kapıdayken, bahçe duvarına gizlenmiş bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Bir çok kez ateş edildiği olayda şans eseri ev sahibi kurşunlardan kurtuldu.

Polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayda kullanılan silah bölgeye yakın bir yerde atılı olarak bulundu. Şüphelinin, üstünü değiştirerek kasaba içine doğru araçla kaçtığı öğrenildi. Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri, kayıplara karışan aracın peşine düştü.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, KKTC’de son 10 ayda 10 farklı silahlı saldırganın tespit edilmesi, ülkede organize suç ve yasa dışı silah kullanımı konusundaki kaygıları derinleştiriyor.