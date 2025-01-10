Gayretköy’de dün saat 13.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 43 yaşındaki isminin baş harfleri A.K.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan alınan ve KKTC’ye ithali yasak olan toplam 520 kilogram ağırlığındaki küçük ve büyükbaş hayvanlara ait muhtelif etleri kanunsuz şekilde ithal edip, gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek aracı ile birlikte emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.