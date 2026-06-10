İskele’ye bağlı Boğaztepe köyünde meydana gelen köpek saldırısı, bölge sakinlerini tedirgin etti. İddiaya göre 56 yaşındaki İnan Taruz Darkot, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Darkot’un köy içerisinde yürüdüğü sırada meydana geldi. Bir grup başıboş köpeğin saldırısına uğrayan kadın, ayaklarından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

İddiaya göre çevrede bulunan bir komşusunun müdahalesi sayesinde daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Yaralanan kadın daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşadığı korku dolu anların ardından konuşan Darkot, bölgede kontrolsüz şekilde beslenen başıboş köpeklerin ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu savundu.

Yetkililere çağrıda bulunan Darkot, benzer olayların yeniden yaşanmaması için acil önlem alınmasını istedi.

Boğaztepe sakinlerinin de başıboş köpekler nedeniyle endişeli olduğu belirtilirken, vatandaşlar belediye ve ilgili kurumların soruna kalıcı çözüm üretmesini bekliyor.