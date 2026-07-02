Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, akaryakıt fiyatlarındaki artışların tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ve gıda enflasyonunu tetiklediğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Alas, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen zamların geri çekilmemesini eleştirerek, bunu “bütçe açığını halkın cebinden kapatma girişimi” olarak değerlendirdi.

Küresel petrol fiyatları arttığında hükümetin vakit kaybetmeden zam yaptığını ancak küresel petrol fiyatları düştüğünde indirim yapılmadığını kaydeden Alas, bunun “gizli vergi vurgunu” olduğunu savundu.

Bunun, tarımsal üretimdeki aksamalar ve gıda enflasyonundaki artışa da neden olduğunu belirten Alas, akaryakıtın tarımsal üretim döngüsüne olan etkilerine değindi.

Alas, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış, taşımacılık ve üretim maliyetlerini yükselterek özellikle gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.” dedi.