AÖA’dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü ve AÖA Yönetim Kurulu üyesi Murad Aktuğ ile AÖA Başkanı ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner Konedralı’nın yer aldığı AÖA heyeti, YÖK Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haldun Göktaş’ı Ankara'daki makamında ziyaret etti. Görüşmede, AÖA heyetine Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de eşlik etti.

Açıklamada, AÖA’nın, YÖK'e akreditasyonunun KKTC ve Türkiye'deki üniversitelerle daha sağlıklı iş birliği kurmasına olanak sağlayacağı kaydedildi. Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında dil, kültür ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik hedeflerin ele alındığı da ifade edildi.