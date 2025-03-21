KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.

Dernek Başkanı Talat Karapelit öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, yönetim kurulu üyeleri ve derneğin önde gelen isimlerinden Levent Tüzmen, Çağrı Kefsiz, Fırat Güçlüsoy, Niyazi Engin ve Doğay Ayrılmaz Kardeşler de yer aldı.

Ziyaret sırasında derneğin güncel durumu hakkında bilgi veren Başkan Karapelit, Galatasaray Taraftar Derneği’nin her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayarak, “Kısa sürede çok sayıda Galatasaraylıya ulaştık ve daha da ulaşmaya devam edeceğiz. Derneğimizin mevcut durumu da hiç olmadığı kadar iyi” dedi.

Ziyaretin sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a, Galatasaray Taraftar Derneği adına simgesel bir aslan plaketi takdim edildi.