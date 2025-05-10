Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yer alan Port Stephens’ta yaşanan ilginç olayda, çekilişle kazanılan yaklaşık 10 milyon değerindeki Toyota Land Cruiser GR 300 Series, sahilde alevlere teslim oldu.

Araç, Nisan ortasında Stockton Beach’te düzenlenen kıyı şeridi keşif konvoyunun bir parçasıydı. Ancak kısa bir süre sonra, araç kumlar üzerinde mahsur kaldı ve bir anda alev almaya başladı. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, aracın tamamen alevlere teslim olduğu ve sonunda sadece dumanı tüten bir iskeletin kaldığı görüldü. Sosyal medyada yayımlanan videonun altına “Milyonlarca liralık yepyeni bir Land Cruiser kazanmayı hayal edin... ve sonu böyle olsun” notu düşüldü.

Söz konusu araç, 2023 yılında Motor Culture Australia (Avustralya Motor Kültürü) tarafından düzenlenen bir çekilişte verilen ilk ödüldü. Kurumdan Daily Mail Australia’ya yapılan açıklamada, olayın farkında oldukları ve konuyu çok ciddiye aldıkları belirtildi.