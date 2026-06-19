Lefkoşa’da meydana gelen “resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri G.A. ile oğlu E.K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 36 kişinin tutuklanarak teminata bağlandığını söyledi. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da aynı soruşturma kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada E.K.’nin, annesi G.A.’nın aracılığıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı Selim Özdemir ile Aycan Yenigür Avano’ya 15 bin TL ödeyerek sahte ikametgah belgesi ve kira sözleşmesi temin ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların söz konusu evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’nde onaylattıktan sonra sahte ikamet belgelerini Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürerek kullandıklarını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, E.K.’nin aftan yararlandığını, G.A.’nın ise çalışma izinli olduğunu ifade ederek mahkemeden uygun teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların her birinin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı birer muteber kefilin 900’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

Mahkeme, zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.