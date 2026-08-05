KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Bangladeş uyruklu isminin baş harfleri N.S., B.C.O., M.K., S.B.C.S., N.A., R.T.O. ve B.O.A. tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Gonca Kartal, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00-00.00 arasında Gönyeli bölgesinde gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde, N.S.’nin 354 gündür, B.C.O.’nun 1.587 gündür, M.K.’nin 3.005 gündür, S.B.C.S.’nin 1.158 gündür, N.A.’nın 46 gündür, R.T.O.’nun 244 gündür ve B.O.A.’nın 2.437 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı nezdinde zanlıların ülkede kalış nedenlerinin araştırılması gerektiğini, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ve yanıt beklendiğini ifade eden polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.