Lefkoşa’da trafikte sorun yaşadığı kişiye ruhsatlı tabancasını göstererek vurmakla tehdit eden 65 yaşındaki isminin baş harfleri M.E.E. tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Önceki gün saat 14.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, M.E.E, trafikte sorun yaşadığı bir şahsı korkutmak maksadıyla ruhsatlı tabancasını göstererek vurmakla tehdit edip şiddet tehdidinde bulundu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada M.E.E. tespit edilerek tutuklandı ve “Korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma Ve Şiddet Kullanma Tehdidi" suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 3 Ağustos tarihinde saat 14:30 raddelerinde Lefkoşa' da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde trafikte sorun yaşadığı gerekçesi ile aracı içerisinden tasarrufunda bulundurduğu tabancayı korkutmak maksadı ile aracının şoför kapısının iç cebinden çıkarıp U.B.’ye gösterdikten sonra "Biraz daha yaklaşırsan vuracağım seni" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda bulundurmuş olduğu 50 adet mermi ile silahın emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını ancak bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının kendisine okunan yazılı davasına cevaben “kabul etmiyorum" diyerek imzaladığını açıkladı.

Polis, KKTC vatandaşı olan ve benzer suçlardan sabıkası bulunmayan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 900’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.