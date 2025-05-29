Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü iş birliğinde düzenlenen “Mucize Bin Gün Sempozyumu”nda insan yaşamının ilk dönemi bilimsel bir perspektifle ele alındı.

Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taygun Dayı’nın yürüttüğü sempozyumda; anne karnındaki gelişimden, emzirme dönemine ve süt çocukluğu dönemine kadar pek çok konu ele alındı. Fetal programlamadan tamamlayıcı beslenmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı yapıldı. İnsan yaşamında gelişimin temelini oluşturan ilk dönemin fiziksel ve zihinsel yapılanma üzerindeki etkilerine bilimsel bir perspektiften ışık tutan sunumlar, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Dekan Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hoca, Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü Başkanı Zeynep Yıldırım ve Kulübün Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Caroline Clement Mwinuka gerçekleştirdi. İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumunda üç oturumda yapılan bilimsel sunumlarda, yaşamın ‘ilk bin gününün önemi’ farklı başlıklarla ele alındı. Soru-cevap bölümleriyle etkileşimli bir şekilde ilerleyen sempozyum, teşekkür belgelerinin takdimi ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.

Yaşamın temellerine bilimsel bakış!

Sempozyumun ilk oturumu olan “Başlangıç Noktası” başlıklı bölümde, Jin. Op. Dr. Neptün Fazilet Erdener “Gebelik ve Fetal Programlama”, Yrd. Doç. Dr. Begüm Harmancıoğlu “Gebelik Döneminde Beslenme” ve Yrd. Doç. Dr. Melis Bağkur ise “Gebelik ve Egzersiz” başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluştu. İkinci oturum olan “Yaşamda İlk İzlenimler”de ise Doç. Dr. Betül Mammadov “Doğum ve Laktasyon”, Doç. Dr. Seray Kabaran ise “Laktasyon Döneminde Beslenme ve Anne Sütü” konularını ele aldı. “Beslenme Yolculuğunun İkinci Durağı” başlıklı üçüncü oturumda ise Doç. Dr. Neşe Akcan “İlk Bin Günde Büyüme ve Gelişmenin İzlemi”ni ele alırken, Doç. Dr. Taygun Dayı ise “Tamamlayıcı Beslenme” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Adile Öniz Özgören: “İlk bin gün, bebeğin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı için mucizevi bir dönemdir.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, annenin hamile olduğunu öğrendiği ilk günden itibaren başlayan bin günlük sürecin, bebeğin iki yaşına kadar olan dönemi kapsadığını söyledi. Prof. Dr. Özgören, bu süreçte yapılan doğru yönlendirmeler ve sağlanan desteklerin, çocuğun beden, ruh ve sosyal sağlığı üzerinde mucizevi etkiler yaratabildiğini vurguladı. Tüm sağlık disiplinlerinin el ele vererek bu sürece katkı sunmasının sağlıklı bireyler ve nesiller yetiştirilmesinde hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Özgören, kadın doğumdan beslenme ve diyetetiğe, ebelikten fizyoterapiye kadar birçok alanın ilk bin günle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Sempozyumda bu alanlardan öğretim elemanları ve öğrencilerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özgören, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Doç. Dr. Mustafa Hoca: “Önümüzdeki yıl tümüyle İngilizce olarak gerçekleştirilecek bir sempozyum düzenlemeyi hedefliyoruz!”

Konuşmasında Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü hakkında bilgiler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hoca, kulübün 2018 yılında kurulduğunu ve hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğunu belirtti. “Aynı zamanda bu sempozyum, konuşma dili Türkçe olmakla birlikte, yazılı içeriklerin hem Türkçe hem de İngilizce sunulduğu ilk etkinlik olma özelliği taşımaktadır” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Mustafa Hoca “Gelecek hedefimiz ise, önümüzdeki yıl tümüyle İngilizce olarak gerçekleştirilecek bir sempozyum düzenlemektir” dedi. Tıp, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik ve Hemşirelik gibi farklı disiplinlerden uzmanların multidisipliner yaklaşımla konuları ele alacağını vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Hoca, “Bu sempozyumda; yaşamın en hassas ve belirleyici dönemlerinden biri olan gebelik, doğum ve doğum sonrasını kapsayan ilk bin gün odağa alınmıştır. Çünkü bu süreçte yaşanabilecek olumsuzlukların, bireyin ileriki yaşamında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bilinmektedir” dedi.

“Sağlıklı bir yaşamın temeli ilk bin gün!”

Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Kulüp Başkanı Zeynep Yıldırım, bu yıl odağına bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından son derece belirleyici olan “ilk bin gün” temasını aldıklarını belirterek, bu özel dönemin bireyin sağlığına dair temellerin atıldığı en kritik süreçlerden biri olduğuna dikkat çekti. Geçen yılki etkinlikten yüksek verim aldıklarını hatırlatan Yıldırım, bu yıl da aynı bilimsel derinlik ve heyecanla geçecek bir sempozyum dilediklerini söyledi. Kulübün Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Caroline Clement Mwinuka ise, ilk bin günün biyolojik, fizyolojik ve zihinsel gelişim için temel bir dönem olduğunu vurguladı.

Mwinuka, anne ve çocuk beslenmesine gebelikten itibaren önem verilmesinin, gelecekte daha sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.