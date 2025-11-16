Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “işgal rejimi” olarak nitelediği KKTC’nin “ayrılıkçı eylemlerinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını” öne sürdü ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını beklediğini belirtti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Hristodulidis KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle dün yazı açıklama yayımlayarak “Türk istila ve işgalinin sonucu olan işgal rejiminin ayrılıkçı eylemlerinin kabulü söz konusu değildir” dedi.

Hristodulidis KKTC’nin kuruluş yıldönümünün, kendilerine, “istila ve işgalin emrivakilerini bozma ve kabul edilemez fiili duruma BM kararları AB ilke ve değerleri temelinde son verme borcunu hatırlattığını” savundu.

Nikos Hristodulidis “müzakerelerin, yeni Kıbrıs Türk liderliğiyle şartsız ve koşulsuz, 2017 yazında kalınan noktadan yeniden başlaması ve kesin çözüm bulunmasıyla sonlanması” beklentisini dile getirdi.

Aynı gazete Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da gün dolayısıyla yayımladığı açıklamada Yunanistan’ın, “Türk istila ve işgalinin emrivakisi” olarak nitelediği KKTC’yi asla tanımayacağını belirtti ve bütün devletlere, “ayrılıkçı varlık” olarak nitelediği KKTC’ye karşı sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterme” çağrısı yaptı.

Fileleftheros bugünkü sayısında ayrıca KKTC’nin ilan edildiği günün ertesinde “Kıbrıs Türk Liderliğinin Dünkü Darbeci Hareketinden Sonra Uluslararasında Tepki Fırtınası… BM’den Hükümetlere” manşetiyle yayımladığı sayısını ek olarak verdi.

Alithia ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Kilise’nin “adaletin rehabilitasyonu, barış ve Ada’nın kurtuluşuna yönelik her eylemi desteklemekten vazgeçmeyeceğini” belirtti.

Türkiye’nin “değişmez hedefinin Kıbrıs’ı tamamen Türkleştirmek olduğunu” da öne süren Yeorgios, Kilise olarak Kıbrıs sorununa uluslararası kararlar temelinde ve insan haklarına saygılı, adil ve sürdürülebilir bir çözümü” hedefleyen her çabaya destek vererek Rum halkının ve Rum hükümetinin yanında olduğunu belirtti.

Yeorgios Rum halkına “tanrıya ve ulusal değerlere inançla mücadeleci ruhunu canlı tutma” çağrısı yaptı.

SigmaLive.com ise Yunanistan’da yaşayan Rumların dün akşam Selanik merkezde KKTC’nin kuruluşunu kınama eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Habere göre, Rum öğrencilerin örgütlü bulunduğu PEOF tarafından organize edilen eylem çerçevesinde Selanik Türk Konsolosluğuna yürüyen eylemciler Türkiye aleyhine ve “Kıbrıs ile Yunanistan’ın birleşmesi (Enosis) lehine sloganlar attı. Eylemciler Türk bayrağını yaktı ve ateşle “den ksehno/unutmuyorum” yazısı yazdı.