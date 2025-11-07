Karakaya: “Hiç bir şey değişmedi, bu savcı ve hakim heyetiyle aynı şeyleri yaşıyoruz”
İçeriği Görüntüle
Yüksek Mahkeme'nin Kıbrıs Türk Hukuk Yargısının 60. Yılı münasebetiyle düzenlediği “Anayasal İfade Özgürlüğü ile Sosyal Medyanın Kesişimi" konferansı yarın yapılıyor.
Yüksek Mahkeme’den verilen bilgiye göre, konferansa Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın yüksek yargı organlarının temsilcilerinin de katılıyor.
Girne Cratos Premium Hotel'de iki oturumda yapılacak konferans saat 10.00'da başlayacak.