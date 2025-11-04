Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Cengiz Topel Hastanesi’nde çalıştığı sırada görev yeri değiştirilmesiyle ilgili Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne başvuran Neşe Aşılıoğlu’nun dilekçesine belirtilen sürede yanıt verilmediğinden Anayasa ve İyi İdare Yasası’na aykırı davranıldığı yönünde görüş belirtti.

Varol, daireye yaptığı dilekçeye yanıt almadığı iddiasıyla Aşılıoğlu'nun Yüksek Yönetim Denetçisi’ne yaptığı başvuruya ilişkin incelemenin tamamlanıp, raporun hazırlandığını açıkladı.

Raporda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü’nün Ombudsmana gönderdiği ilk cevap yazısındaki bilgilerin hatalı ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı ve soruşturmanın sonucunu değiştirecek şeklinde olduğuna işaret edilerek, bir dilekçeye cevap verildiğinde bunun dilekçe sahibine ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelenen konuyla ilgili rapor, İlkan Varol imzasıyla yayımlandı. Raporda, süreçle ilgili bilgi verilerek, Anayasa ve İyi İdare Yasası’nın hükümleri de hatırlatıldı.