Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), hastanelerde çok önemli sorunlar ve eksiklikler olduğuna dikkat çekti; bu sorunlarla eksikliklerin giderilmesi için derhal adım atılmasını istedi.

Ameliyathane sayısının yetersiz olduğunu ve gelişen tıp teknolojisinin sağladığı imkânların binaya yansıtılamadığını belirten Tıp-İş, artan nüfus ile hasta sayısı nedeniyle yeni ameliyat odalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Tıp-İş anestezi uzmanı, ameliyathane hemşiresi, anestezi teknisyeni ve ameliyathane personeli sıkıntısı da yaşandığına işaret ederek ameliyathanelerdeki hekim, hemşire, teknisyen ve personel eksikliğinin ivedilikle giderilmesi gerektiğini söyledi.

Tıp-İş, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde, “Ameliyathanelerdeki eksiklikler, hasta ve cerrahi güvenliği” ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına konuşan Sendika Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Ülkemizin üçüncü basamakta sağlık hizmeti veren tek hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (BNDH) ameliyathanelerinde, en özellikli, büyük ameliyatlar dahil yüzlerce ameliyat yapılmaktadır.” diyerek, ameliyathanelerde çok önemli sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Hastanede görev yapan 11 anestezi uzmanının, ameliyatların yanı sıra birçok görevi yerine getirdiğini belirten Gürkut, bu uzmanların 24 saatlik nöbetlerin ardından normal mesaiye ve ameliyatlara devam ederek, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini sağladıklarını ifade etti.

Hastane binasının 50 yıl önce inşa edildiğini ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez halde olduğunu kaydeden Gürkut, sözlerine şöyle devam etti:

“Ameliyat oda sayısı ihtiyaca yetmediği gibi, gelişen tıp teknolojisinin sağladığı imkânların binaya yansıtılması da mümkün olamadı. Tıbbi cihaz ve malzemeleri usulüne uygun depolayacak alanlar kısıtlıdır. Bazı ameliyatlar sırasında skopi denilen ve radyasyon ile çalışan aletlere ihtiyaç duyuluyor. Hastanelerimizin genelinde olduğu gibi ameliyathanelerde de radyasyon maruziyetini ölçen cihazlar yoktur, radyasyon güvenliği gerektiği şekilde sağlanamadı."

Ameliyatlar sırasında kullanılan anestezik gazlardan açığa çıkanları ortamdan uzaklaştıracak sistem olmadığını da dile getiren Gürkut, bunun tüm mesaisini ameliyathane ortamında geçiren çalışanların iş güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Artan nüfus ve hasta sayısı nedeniyle yeni ameliyat odalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Gürkut, Acil Durum Hastanesi'nin devreye sokularak bu ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını ancak hastanede iki ayrı birimde yapılan ameliyatların, uzman hekimler ve sağlık personelinin verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Gürkut, sağlık hizmetinin artan nüfusa yeterli şekilde verilebilmesine yönelik, veriye dayalı, gerçekçi planlamalar yapılmadığından bugün sadece anestezi uzmanı değil, ameliyathane hemşiresi, anestezi teknisyeni ve ameliyathane personeli sıkıntısı da yaşandığını dile getirdi. Gürkut, ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasın hasta ile ilgilenen ve gerekli cihazları taşımakla görevli personelin 5 olması gerekirken 2 olduğu bilgisini de verdi.

Gürkut, “Beş kişinin yapması gereken iş, iki kişi ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Üstelik mevcut personel 24 saat on-call görevini de yürüterek acil ameliyatların alınması durumunda ameliyathaneye çağrılıp hizmet vermekte ve ertesi gün de işine devam etmektedir.” dedi.

Açıklamasında, “Aksayan iş akışı, geciken ameliyatlar, sağlanamayan hasta güvenliği her geçen gün büyüyen bir problem olarak karşımızda duruyor. Bu durum sürdürülebilir olmadığı gibi hasta güvenliği açısından da doğru bir yaklaşım değil" ifadelerine yer veren Gürkut, ameliyat hemşiresi eksikliği nedeni ile ameliyat odalarının verimli kullanılamadığını ve zaman zaman ameliyatlar bekletildiğine dikkat çekti.

Gürkut, hastaların aylarca ameliyat günü beklediği bu dönemde, bunun kabul edilebilir olmadığı belirtti.

Gürkut, “Benzer şekilde anestezi teknisyeni sayıları da yeterli değil. Birimler arası yer değişiklikleri nedeni ile tecrübeli teknisyen sayısı azalmış, yeni gelen teknisyenlerin ise yeterli tecrübeye ulaşması için belli bir zamana ihtiyaç vardır.

Direk olarak hasta ve cerrahi güvenliğini ilgilendiren tüm bu hizmetlerin istenilen şekilde ve kalitede yapılmasının önemi ortadadır. Ameliyathanelerdeki hekim, hemşire, teknisyen ve personel eksikliği derhal giderilmeli.” dedi.