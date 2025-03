Uluslararası platformun en prestijli sınavları Cambridge English Exams tarafından yıldızların okulu olarak gösterilen Englishouse’a ada genelinde iki çok prestijli ödül verildi.

Ödüller geçtiğimiz akşam Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir törenle Englishouse’a takdim edildi.

En prestijli İngilizce sınavı olan IELTS’de adada Birinci sırada yer almanın haklı gururu ve Advantage Excellence Award ile uluslararası sınavlara en çok öğrenci yazdıran İngilizce Dil okulu olmanın verdiği onur ile Englishouse başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Törende adada iki ödül birden alan tek kurum olmanın verdiği tarifsiz gururu yaşayan Englishouse, büyük takdir topladı.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, DAHA DOKUNACAK 100’LERCE HAYAT VAR”

Okul direktörü Önder Fahrioğlu “15 yılda sıfırdan tırnaklarımı kazıyarak çok emek, çok özveri ve çokça sevgi ile bu evrensel platformda olmak! Bu yolda bize inanan can velilerim, büyük Englishouse ailem, canımın içi çocuklarım, canım öğretmenlerim, ve haklarını asla ödeyemeyeceğim can babam, can annem, can kızkardeşim ve can kızlarım! Siz olmasanız olmazdı! Bu daha başlangıç, daha dokunacak 100’lerce hayat var! Teşekkürler hayat, tarifi olmayan duygular yaşatıyorsun! İyi ki! Herkese çok çok teşekkür ederim “ diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.