DOLAR
38,04150
%0.04
EURO
41,40510
%-0.51
STERLİN
48,90720
%-0.53
G.ALTIN
3679,30000
%0
BİST100
9.045,00
%-7.81
BITCOIN
85.089,00
%1.28
İstanbul
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
13
°
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
SPOR
Ayaklı Gazete
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
EĞİTİM
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
SPOR
Ayaklı Gazete
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
EĞİTİM
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Futbol
Aksa Futbol Ligleri 24. hafta sonuçları
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Halkın Sesi
23.03.2025 - 17:37
Okunma Süresi: 1 Dk
AKSA
Futbol
Süper Lig
BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı
Darts 1. Ligde liderler namağlup devam ediyor
Masa Tenisi Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi
Editör Hakkında
Halkın Sesi
Bunlar da ilginizi çekebilir
Kadınlarda Kıbrıs Kupası’nda finalistler belirlendi
Şampiyon kupasını aldı
Boğaz rüzgarı, geç esti
Ocak'ın zirve ateşi tutuştu
Hamitköy gençleriyle yürüyor
Aksa Futbol Ligleri 27. hafta günün sonuçları
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çorum Yayla Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ana Sayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.halkinsesikibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et