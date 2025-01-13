İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Manchester United, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Arsenal'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

Dev maçta yıldızlaşan futbolcu ise Altay Bayındır oldu. Milli kaleci, kurtarışlarıyla zorlu maça damga vurdu.

Maç sırasında Ödegaard'ın penaltısını kurtararak takımını maçta tutan Altay Bayındır, seri penaltılarda yıldızlaşan isim oldu..

Seri penaltı atışlarında Arsenal'den Havertz'in vuruşunda gole izin vermeyen ve ManU için turun kapısını ardına kadar açan Altay, 11 yıl sonra FA Cup tarihinin kayıtlarına da geçti. Bir maçta hem normal sürede hem de seri penaltı atışlarında penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

Altay Bayındır, takımının 10 kişi kaldığı maçta 6 önemli kurtarışa imza attı. Manchester United'ın tur atlamasına önemli katkı sağlayan milli kaleci, maçın adamı seçildi.

Manchester United taraftarları, maç sonu Altay'ı ayakta alkışladı. Kulübü de milli futbolcuyu onore etti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Penaltı kahramanımız" ifadesi kullanıldı.

"Sabırlıyım. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum"

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, "Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Sürekli oynamanın bir önemi yok. Eğer Manchester United oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Milli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da da, "Birlikte başardık." ifadesini kullandı.