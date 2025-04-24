Alpet Kıbrıs, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocuklara özel anlamlı bir hediyeyle kutladı. Geleceğin teminatı olan çocukları sevindirmek amacıyla tüm Alpet istasyonlarında minik ziyaretçilere boyama defterleri hediye edildi.

Şirketin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen bu özel etkinlikte, çocuklara yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri boyama defterleri dağıtıldı. Alpet yetkilileri, bu özel günün sadece çocuklara armağan edilmesinin değil, aynı zamanda onların hayal gücünü desteklemenin de önemli olduğunu vurguladı.





Alpet Kıbrıs yetkilileri yaptıkları açıklamada, “23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğimizin mimarı çocuklara duyduğumuz sevgi ve inancın bir göstergesidir. Biz de bu özel günü daha renkli ve unutulmaz kılmak istedik” ifadelerini kullandı.

Tüm istasyonlarda gün boyunca dağıtılan boyama defterleri, çocukların yüzünde tebessüm, kalplerinde ise güzel bir anı olarak yer etti.