Yüz boyama, zeka oyunları, müzik ve dans gösterileri ile dolu olan etkinlikte, çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Ayrıca, şişme oyun alanları ve yarışmalar ile çocukların enerjileri yüksek tutuldu.

Etkinlik sırasında miniklere çeşitli hediyeler dağıtılarak onların mutluluğuna katkıda bulunuldu. Bu hediyeler arasında oyuncaklar, kitaplar ve çeşitli eğitim materyalleri yer aldı. Böylece, çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlandı.



Bu etkinlikler, sadece eğlence değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağladı. Çocuklar, birlikte oynayıp eğlenirken, dostluk, paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin önemini bir kez daha hissetti. Aileler de etkinliklere katılarak çocuklarıyla birlikte güzel anılar biriktirdi.

Etkinlikler sırasında yapılan dans gösterileri ve müzik performansları, çocukların hayal gücünü harekete geçirirken, bayram coşkusunu artırdı.

Böylelikle 23 Nisan coşkusu, çocukların hayal gücünün serbestçe dolaştığı ve mutluluğun paylaşıldığı bir gün olarak yaşandı. Bu özel gün, miniklerin gülümsemeleriyle dolup taşarken kalplerinde unutulmaz anılar bıraktı.