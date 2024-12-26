KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, Galatasaray’a olan bağlılıklarını güçlendiren önemli bir destek aldı. Alpcan İnşaat Direktörü Yüksel Alpcan, derneğe her Galatasaray maçı için 10 kombine hediye etme kararı aldı.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, Alpcan’ın bu anlamlı desteğiyle, Galatasaray camiası arasındaki dayanışmanın bir kez daha pekiştiğini belirterek, Yüksel Alpcan’a destekleri için teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Galatasaray’a duydukları sevgi ve bağlılıkla hareket ettiklerini vurgulayan Pelit, bu tür desteklerin camianın güçlenmesine ve taraftarlar arasında daha büyük bir bağlılık oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.