Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, altı futbolcunun başka kulüplerle görüşmesine izin verdiğini açıkladı.

GG Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Arif Uysal, Turgut Kaan Çoban, Rıfat Kanıöz, Mustafa Yaşınses, Necati Genç ve Can Arıoğlu’nun yapılan görüşmeler ve teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda oyuncuların sezonun ikinci devresinde farklı kulüplerde forma giymelerine ve görüşme yapmalarına izin verildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz, A takım futbolcularımız Arif Uysal, Turgut Kaan Çoban, Rıfat Kanioz, Mustafa Yasinses, Necati Genç ve Can Arıoğlu ile yapılan görüşmeler ve teknik heyetimizin değerlendirmeleri sonucunda, oyuncularımızın sezonun ikinci devresinde farklı kulüplerde forma giymelerine karar vermiştir. Oyuncuların başka takımlar ile görüşmesine izin verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”