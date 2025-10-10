KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in önceki günkü duruşmasında yaşanan gelişmeler dünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Alman Aleyhindeki Dava Havada” başlığıyla yer verdiği ve diğer gazetelerde de yer alan haberinde önceki gün toplanan Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesinin Rum polisinin Alman emlakçı aleyhinde topladığı kritik delilleri reddettiğini yazdı.

Haberde, mahkemenin Alman emlakçının valizlerinde yapılan aramanın aynı zamanda bazı eşyalarına el konulmasının Kunzel’in anayasal haklarını ihlal ettiğine oy birliğiyle karar verdiği, bunun ise delilleri kabul edilemez hale getirdiği kaydedildi.

Kararın ispat toplamanın yasallığıyla ilgili olarak görülen “dava içindeki dava” çerçevesinde verildiğini kaydeden gazete, Kunzel’in 2023-2024 yıllarındaki yasadışı alışverişler ve elde edinilen gelirlerin yasallaştırılmasına ilişkin 46 suçlamayla karşı karşıya olduğunu anımsattı.

Mahkeme başkanı Nikolas Georgiadis’in mahkeme kararının el koymanın yasallığına, sanığın rızasına ve dijital veriler çıkarılmasına dayandığını söylediğini ileten gazete, 10 tanığın ifadesinin alınmasının ardından mahkemenin Kunzel’in tutuklanmasının yasal olduğu, valizlerindeki aramanın ise yeterli gerekçelendirme olmadan yapıldığı kararını verdiğini iletti.

Kunzel’in telefonuna, taşınabilir hard diskine ve belgelerine el konulmasının makul bir şüpheye dayanmadığını ve rutin bir uygulama olarak addedildiğini kaydeden gazete, mahkemenin “orantılılık ilkesine” atıfta bulunarak arama yapma yetkilerinin sınırsız olmadığını vurguladığını iletti.

Öte yanan Kunzel’in avukata erişim hakkının ihlal edildiğini tespit edildiğini de yazan gazete, sanığın ifadesinin geçersiz olarak addedildiğini çünkü Kunzel’in ifadesinin bunun doğuracağı sonuçlarla ilgili tam bir bilgilendirme olmadan verildiğini belirtti.

Dolayısıyla Kunzel’in valizlerinde arama yapılmasının ve eşyalarına el konmasının anayasaya aykırı olarak addedildiğini kaydeden gazete, iddia makamının atılacak bir sonraki adımları incelemek için 10 günlük bir erteleme istediğini, savunma makamının ise el konulan eşyaların iade edilmesini talep ettiğini aktardı.

Haberde bir sonraki duruşmanın 20 Ekim’de gerçekleştirilmesine karar verildiği de belirtildi.