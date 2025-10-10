Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 2 kilo 548 gram hintkeneviri ve 243 gram kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Ege Karabulut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Karabulut benzer suçlardan Aralık 2022 yılında tutuklanmış ve teminata bağlanmıştı.

Narkotik Şubede görevli polis çavuşu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı E. K.’'nin Gönyeli’deki ikametgahını uyuşturucu zulası olarak kullandığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi.

Polis, zanlının ikametgâhına gidildiğini ve kaldığı apartmanın merdivenlerinde inerken tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıyla birlikte ikametgaha girerek, arama yaptıklarını, evde naylon poşete sarılı yaklaşık 2 kilo 548 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 243 gram kokain, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin ve emarelerin analize ve parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini kaydetti.

Polis, zanlıdan uyuşturucular ile ilgili izahat istendiğini gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü olarak yaptığı beyanında uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2022 yılında işlediği benzer suçtan teminata bağlı olduğunu, serbest kalması halinde yine suç işleyebileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.