Dipkarpaz İlkokulu öğretmeni 25 yaşındaki Göktuğ Alkan’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi, öğrencilerini ve bölge halkını derin bir yasa boğdu. Sevilen bir öğretmen olan Göktuğ Alkan, genç yaşına rağmen mesleğine olan tutkusu ve öğrencileriyle kurduğu özel bağ ile tanınıyordu.

Bu beklenmedik kayıp, sadece ailesi ve yakınlarını değil, Dipkarpaz'daki eğitim camiasını ve bölge halkını da derinden etkiledi.

Kaza, önceki Cuma gecesi Dipkarpaz-Yenierenköy anayolunda saat 23.40 sıralarında meydana geldi.

Alkan’ın yönetimindeki FH 703 plakalı jeep araç, Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından karşı yönden gelen 26 yaşındaki Gamze Aydın yönetimindeki KZ 481 plakalı salon araca çarptı.

Göktuğ Alkan, olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araç sürücüsü Gamze Aydın ve araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Yağmur Aydın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.