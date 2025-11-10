Girne’de Mersin Caddesi üzerinde alkollü araç sürücüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

35 yaşındaki Oğuz Polat, 91 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 623 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım ile kaldırım üzerinde yürümekte olan 26 yaşındaki yaya Fidan Zeynallı’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Fidan Zeynallı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Oğuz Polat alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.