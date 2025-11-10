Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde Aydınköy mevkiinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 22:00 sıralarında meydana geldi.
49 yaşındaki Murat Yılmaz, 197 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 548 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı ve elektrik direğine çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.