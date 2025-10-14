Girne’de hafta sonu Beşparmak Caddesi üzerinde sabah saat 04.00 sıralarında, yönetimindeki AA 338 B plakalı aracı ile dikkatsiz bir şekilde önündeki aracı sağdan geçmeye çalışan Veysel Eröz, karşı istikametten gelen Özgür Danışman’ın yönetimindeki kiralık araçla yüz yüze çarpıştı.

Çarpışma sonrası kiralık araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, zanlı Eröz hakkında şikâyetçi oldular.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

ÖĞRENCİ VİZESİ DOLDU

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube’de görevli polis memuru, zanlının “Alkollü araç kullanma”, “Dikkatsiz sürüş” suçlarından tutuklandığını söyledi. Kazanın 11 Ekim tarihinde meydana geldiğini kaydeden Çetinkaya, kazada iki kişinin tedavilerinin hastanede devam ettiğini, şikayetin devam ettiğini, zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu ancak vizesinin 30 Eylül tarihinde bittiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedini imza ederek serbest kalmasına emir verdi.,