Bugün 19.30 sıralarında Girne’polis Müdürlüğü’ne bağlı başarılı CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Temiz Sokaklar Operasyonu” kapsamında, yürütülen titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda C.O. (E-37) isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Ekiplerin düzenlediği operasyon sırasında zanlının üzerinde ve Girne bölgesinde bulunan ikametinde yapılan aramada, yaklaşık 400 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 10.000 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışında kullanıldığına inanılan bir hassas terazi, ambalaj malzemeleri ve cep telefonları da emare olarak alındı.

C.O.’nun bir süredir bölge genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde alınan ihbarlar üzerine başlatılan operasyonun, Girne’deki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurduğu ifade edildi. Zanlı, sorgulanmak üzere girne polis müdürlüğüne götürülürken, olayla bağlantılı başka kişilerin de tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Polis , “Temiz Sokaklar Operasyonu”nun uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmaların bir parçası olduğunu, benzer operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.