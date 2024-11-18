Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda alkollü sürücü virajı alamadı, yolun sağına geçip karşıdan gelen araca çarptı.

Kaza, dün, saat 10.30 sıralarında, Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunun birinci kilometresi içerisinde meydana geldi.

24 yaşındaki Hilal Yıldız, 81 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UY 504 plakalı salon araç ile Yenierenköy’den Dipkarpaz’a doğru seyrettiği esnada viraj üzerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen 28 yaşındaki Halil Menteşoğulları yönetimindeki NV 604 plakalı aracının sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanarak kaza yapan Hilal Yıldız tutuklandı.