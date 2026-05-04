Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda alkol tesiri altındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi.

Kaza dün sabaha yakın saat 02.40 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

37 yaşındaki Batu Azizoğlu, 137 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 898 Y plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Edremit Çemberi’ne dikkatsizce giriş yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çember içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç, yolun solundan çıkarak başka bir trafik levhasına, ardından bir ikametgaha ait bahçe telleri ile demir bahçe kapısına çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis, sürücü Batu Azizoğlu’nun alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını açıkladı.