Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 7 yıl arayla iki kez kalp nakli yapılan 56 yaşındaki Veli Çelik’in durumuyla ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, kalp naklinden 7 yıl sonra yaygın damar hastalığı gelişen hastaya bilimin önerdiği altın tedaviyi uygulayarak, ikinci kez nakil yaptıklarını ifade etti.

Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın riskli ve zor geçtiğini belirten Birtan, “Yoğun bakım sürecini iyi geçiren, 10 günün ardından servise çıkarılan hastamızın bu hafta içinde taburcu edilmesini planlıyoruz” dedi.

Veli Çelik’in dünyada çok ender karşılaşılan, literatüre girecek vakalardan biri olduğunu, uluslararası kongrelerde de bu konuda sunum yapacaklarını ifade eden Hasan Birtan, bu başarının kalp naklindeki cerrahi yetkinliğin uluslararası standartlarda olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, Devlet Hastanesi'nde kısa süre önce 5’inci kalp naklini 29 yaşında yapay kalple yaşayan bir hastaya yaptıklarını anımsatarak, Veli Çelik'in 6'ncı nakil hastası olduğunu söyledi.

Kalp nakliyle yetmezlikte olan hastaların hayatının kurtulabileceğini yineleyen Dr. Hasan Birtan, Avrupa’nın çok gerisinde olan organ bağışının artması, kalp yetmezliği yaşayan hastaların hastaneye müracaat ederek, nakil listesine girmesi gerektiğini söyledi.

Çok komplike gibi görünse de kalp nakillerinde ince doku uyumuna bakılmadığını da kaydeden Birtan, bekleme listesindeki en uygun ve en kritik vakaya öncelik verildiğini belirtti.

Hasan Birtan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğlu, operasyona katılan Akdeniz Üniversitesi uzmanlarından Prof. Dr. Ömer Bayezid’e ve nakil ekibine teşekkür ettiği konuşmasında, Ömer Bayezid’in kendilerine her zaman moral ve motivasyon sağladığını söyledi. Birtan, bu konuda yurt dışında eğitimlere katıldıklarını da aktardı.

Organlarını bağışlamak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nda form doldurarak, bağışta bulunabiliyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden de indirilebilen formda, böyle bir durumda aileden kiminle iletişime geçilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler de talep ediliyor.