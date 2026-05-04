Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 7 yıl arayla iki kez kalp nakli yapılan 56 yaşındaki Veli Çelik, “Bu kalbe dört elle sarılmam gerektiğini, başka şansım olmayacağını biliyorum. Herkesi organ bağışına duyarlı olmaya çağırıyorum. Birilerine umut olmak, hayat vermek çok güzel.” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Veli Çelik ve nakli gerçekleştiren hekimlerden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Hasan Birtan, organ bağışının hayat kurtardığını vurguladı.

İlk kalp naklini 49 yaşındayken olan, 7 yıl sonra yeniden kalp yetmezliği yaşadığı için ikinci kez kalp nakli yapılan Çelik, “İlk nakle güle oynaya gittim, ikincisinde korktum. Yaşamadığımız, duymadığımız bir şeydi.” dedi.

Dr. Hasan Birtan ise, aynı hastaya iki kez kalp nakli yapılmasının tıp literatüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, başarıyla gerçekleştirilen bu naklin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ekibin tecrübe ve birikiminin gücünü gösterdiğini söyledi.

Ülkenin organ bağışında Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu da belirten Birtan, iki buçuk yıldır bağışçı bulunamadığı için kalp nakli yapılamadığını, bazı hastaların nakil beklerken hayatını kaybettiğini ifade etti.

AYNI BEDENDE ÜÇ FARKLI KALP ATIMI...

İlk kalp yetmezliğinde yaşadığı gibi yine çabuk yorulma, nefes darlığı gibi belirtileri olduğunu anlatan Veli Çelik, “Belki kendime tam dikkat edemedim, bilmiyorum. Kötü beslenmem, sigaram, alkolüm yok ama birkaç damarım bozulmuş” dedi.

İkinci nakil gündeme geldiğinde yaşadığı tedirginliği anlatan Çelik, ilk operasyondaki rahatlığının yerini bu kez ciddi bir korkunun aldığını ifade etti.

Dr. Hasan Birtan’ın kendisine cesaret verdiğini, ekibe de çok güvendiğini söyleyen Çelik, “Bu kararı verdiğime memnunum. İyileşmek için ciddi gayret sarf ediyorum.” dedi.

“HER ŞEY KISMET”

Evli ve iki kız babası olduğunu, uzun yıllar tır ve kamyon şoförlüğü yaptığını söyleyen Çelik, “Kendimi Allah’ın sevgili kulu olarak görüyorum. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Hayatıma kaldığım yerden devam etmek, ailemle mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum. Her şey kısmet…” diye konuştu.

Organ naklinin insana anlatması zor duygular hissettirdiğini belirten Veli Çelik, bağışçı aileye ve nakilde emeği geçenlere teşekkür, hayatını kaybeden hastaya da rahmet diledi.