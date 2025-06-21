20.06.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, Murat KAM (E-54) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UK 929 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kısmen yol kısmen kaldırım üzerinde park halinde bulunan Kemal GERBAĞA (E-32) sorumluluğundaki RL 842 plakalı kamyonetin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UK 929 plakalı araç sürücüsü Murat KAM, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.