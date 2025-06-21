20.06.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Yedikonuk’ta Bahçeler Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın oturma odasında, muhtemelen televizyonun elektrik fişinden çıkan kıvılcımlar sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş ve İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma yapılmış olup çıkan yangın sonucu, konu televizyon ile birlikte muhtelif beyaz eşyalar ve mobilyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.