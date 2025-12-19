Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesinde önceki gece saat 22.00 raddelerinde alkol tesiri altında rahatsızlık yaratan Vahit Zafer Bozoğlu nefes örneği vermeyi ret ederek görevli polislere , "Bana dokunamazsınız rezilsiniz" diyerek hakaret etti.

Suç üstü tutuklanan ve 3 günlük tutukluk süresini Barış Ruh Hastanesinde geçiren zanlı ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının ülkeye öğrenci vizesi ile giriş yaptığını ancak hiç bir okulda kaydı olmadığını 29 Kasım tarihinden bu yana ülkede kaçak yaşadığını kaydetti. Zanlının Barış Ruh Hastanesinde tedavisinin devam ettiğini ifade eden polis, 6 gün tutukluluk talep etti.

Alkol alınca halüsinasyon geçirdiğini astsubay olduğunu ve yanında şehitler gördüğü için bipolar bozukluğu olduğunu iddia eden zanlı, “Kedim evde yalnız onu merak ediyorum” dedi. Mahkeme zanlının hastanede tedavisinin devam ettiğine işaret ederek 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.