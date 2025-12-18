Lefkoşa ve Yayla’da, dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı, zanlılardan ikisinin ikamet izinsiz olduğu da tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Yayla’da park halinde bulunan araçta şüpheli olarak görülen Y.K’nin (E-23) üzerinde ve araçta polis tarafından arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Öte yandan, Lefkoşa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, M.A.S.M.(E-28) ve M.A.M.A’nın (E-20) evinde arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 225 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Ayrıca bahse konu evde kalan M.A.M.A.(E-25) ile M.A.Y.H’nin (K-21) yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede izinsiz olarak ikamet ettikleri de tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.