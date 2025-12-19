Yüksek Mahkeme, Halime Çetin’i av tüfeğiyle dört el ateş ederek öldüren Hayrettin Özçömert’e Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 35 yıl hapis cezasını, sanığın sağlık sorunlarını dikkate alarak 30 yıla düşürdü. Kararın, mahkûmiyet tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Mağusa’da Ekim 2017’de meydana gelen ve kamuoyunda büyük tepki yaratan olayda, kendisinden ayrılan Halime Çetin’i satın aldığı av tüfeğiyle öldüren Özçömert, ardından intihara teşebbüs etmiş ve aynı silahla kendisini de yaralamıştı. Sanık, 2018 yılında “taammüden adam öldürme” başta olmak üzere dokuz ayrı suçtan suçlu bulunarak 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza o dönem kadın örgütleri ve kamuoyu tarafından “caydırıcı” olarak değerlendirilmişti.

Yüksek Mahkeme heyeti adına kararı okuyan Yargıç Beril Çağdal, alt mahkemenin verdiği 35 yıl hapis cezasını “fahiş” bulduklarını, sanığın düşük hayat beklentisi ve sağlık durumunun yeterince hafifletici unsur olarak değerlendirilmediğini belirtti. Gerekçeli kararda ayrıca, ülkede kadınlara yönelik şiddet olaylarındaki artışa dikkat çekilerek, benzer trajedilerin yaşanmaması için yetkililerin daha etkin ve ciddi tedbirler alması gerektiği vurgulandı.