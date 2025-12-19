Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 28 yaşındaki Mogtaba Salih Muhammedali ve 20 yaşındaki Ahmed Mahmod Ahmed’in evinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 225 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulundu.

Ayrıca bahse konu evde kalan iki kişinin yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede izinsiz olarak ikamet ettikleri de tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa'da bir sokakta uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, olay yerine gidildiğinde zanlı Muhammedali'nin söz konusu sokakta tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının üzerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlının aynı sokakta bulunan ve zanlı Ahmed ile birlikte kaldığı evde arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada zanlı Muhammedali'nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan terazi, metal tepsi ve bir gram uyuşturucu bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Ahmed’in odasında ise 4 gram uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu olan bir adet ucu yanık sigara ele geçirildiğini kaydetti. Polis, evin salonundaki dolapta ise 9 ayrı pakette 220 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu 16 Aralık’ta Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 2 gramını 2 bin 400 liraya sattıklarını, birazını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ilk kez suç işlediklerini söyleyerek, pişman olduklarını ifade etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.