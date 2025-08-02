01 Ağustos 2025 saat 22:30 sıralarında Güzelyurt’ta, Şehit Halim Şahin Sokak üzerinde park halinde bulunan KZ 759 plakalı araçta yangın çıktı. Araçta meydana gelen hasarın ardından polis soruşturması derinleştirildi. Yürütülen soruşturmada, 170 promil alkollü M.M. (E-37) ile 160 promil alkollü A.T.’nin (E) yanlarında bulundurdukları akaryakıtı aracın üzerine dökerek ateşe verdikleri belirlendi. Yangında aracın motoru, alt aksamı tamamen; kaporta, iç döşeme ve lastikleri ise kısmen yandı. Zanlılar tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.