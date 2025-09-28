Ali Çerkez Büyükler Grekoromen Güreş Müsabakalarında Doğu Akdeniz Üniversitesi birincilik kupasını kazandı.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan müsabakalarda klasman şöyle belirlendi:
1.Doğu Akdeniz Üniversitesi: 100 puan.
2.Gayretköy Gazi Spor Kulübü: 40 puan.
3.Lapta Türk Birliği Spor Kulübü: 40 puan.
Müsabakalarda en fazla puanı toplayan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne birincilik kupasını KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar’la torun Ali Çerkez birlikte verdi.