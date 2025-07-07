FOGEM’den verilen bilgiye göre, 35 kişilik bir kafileyle Bursa’da KKTC’yi temsil edecek ekip, 12 Temmuz Cumartesi akşamı sahne alacak.

Yarışmaya katılmak için uzun bir hazırlık sürecinden geçen FOGEM ekibi, Kıbrıs Türk kültürünü ve halk danslarını uluslararası platformda sergileyecek.

Ekip üyeleri, performanslarının hem KKTC’yi tanıtmak hem de halk danslarının evrensel değerine katkıda bulunmak açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği Başkanı Salahi Döşemeci, FOGEM olarak ülkeyi böyle bir organizasyonda temsil etmekten onur duyduklarını belirterek, uzun bir hazırlık sürecinin ardından Kıbrıslı Türklerin halk danslarını ve kültürünü Bursa’da en iyi şekilde sergileyeceklerini söyledi.

Döşemeci, “Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, sahnede KKTC’yi en güzel biçimde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, dünya genelinden halk dansları ekiplerini bir araya getirerek kültürel zenginlikleri buluşturacak. FOGEM kafilesi, Bursa’daki yarışma süresince çeşitli etkinliklere de katılarak ülkeyi temsil edecek.