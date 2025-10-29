UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’e defalarca çağrı yapmasına rağme, hiçbir şekilde grup toplamayı bırak, cevap dahi vermediğini söyledi. “Bir lider seçim kaybediyorsa, nedenini sorgulamak için hemen bizi toplantıya davet etmesini beklerdim. Ama bugün oldu bir çağrı yapılmadı” diyen İzlem Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında UBP’nin desteklediği Ersin Tatar’ın kaybetmesinin nedeninin irdelenmemesini eleştirdi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisinin Girne Kadın Kolları’ndaki mevcut yönetimi hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Altuğra, Girne Kadın Kolları’ndaki mevcut yapıyı eleştirerek, “Nil Keleşoğlu dönemindeki terbiye, ahlak ve saygı düzeyini özlüyoruz” dedi. Altuğra, partide kendi aleyhine bir operasyon yapıldığını da söyledi.

UBP Girne Kadın Kolları Başkanının wattsup gruplarından kendisine saldırılması konusunda üyeleri tehdit ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine de İzlem Gürçağ, “Maalesef doğrudur. Ama umurumda mı? Hayır, zeere kadar umurumda değildir. Çünkü herkes kendine yakışanı yapar. Belli ki gocunduğunuz bir şey var ki bunu yapıyorsunuz. Geçmiş yıllarda UBP Girne Kadın Kollarında ciddi bir ciddiyet vardı. Ben de yönetimdeydim. Biz şimdi geçmiş dönemlerdeki saygı sevgi ve ahlak düzeyini özlemle anıyoruz. Basına yansıyanlar maalesef doğrudur. İnşallah gereği en erken zamanda yapılır.”

Altuğra, geçmiş dönemleri özlemle andığını belirterek, “Girne Kadın Kolları’nda eskiden bir ağırlık vardı. Nil Keleşoğlu’nun bir ağırlığı vardı. Herhangi bir organizasyon düzenlendiğinde halkın bizimle etkileşimi bambaşkaydı. Biz o dönemin ağırlığını, terbiyesini, ahlakını, bilgi düzeyini hasretle özlüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugünkü tabloyu eleştiren Altuğra, “Terbiye, ahlak ve saygı düzeyini özlüyoruz. Bugünkü düzey, özlediğimiz bir düzey değil. Umarım gereği yapılır” dedi.

Kendisine yönelik girişimlere de değinen UBP Milletvekili, “Maalesef benim aleyhimde bir operasyon yapıldığı doğrudur. Herkes kendine yakışanı yapar. Nil Keleşoğlu zamanındaki düzeyi özledik. Gücü nereden aldığı bellidir” sözleriyle dikkat çekti.

Parti içi iletişim eksikliğine de vurgu yapan Altuğra, “Grup toplantısı yapılsaydı, ben kendi adıma bu rahatsızlığımı dile getirecektim. Başbakan hepsini biliyor. Teke tek görüşmediğimiz için de bir diyalog kuramıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürçağ, UBP’nin küllerinden yeniden doğmasının zamanı geldi. Çünkü artık ipler koptu. Liderlik şartlarına uygun birileri olmalı. Ekibinizi iyi kurmalısınız. Hükümetin başıysanız o zaman dönüp halkın yüzüne bakacaksınız. Ama halk mutlu mu şu an. Hayır değil” değil diye konuştu…